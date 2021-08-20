Manyas Kaymakamı Koray Çelik cem evine ziyaret etti

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, muharrem ayı dolayısıyla kırsal Kalebayır Mahallesi'nde bulunan cem evini ziyaret etti.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, muharrem ayı dolayısıyla kırsal Kalebayır Mahallesi'nde bulunan cem evini ziyaret etti.

Muharrem ayı dolayısıyla kırsal Kalebayır Mahallesi'nde bulunan cem evini ziyaret eden Manyas Kaymakamı Koray Çelik, burada mahalle halkıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Çelik'e İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın