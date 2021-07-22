Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
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Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ile bayramda görev yapan kamu kurumlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ile bayramda görev yapan kamu kurumlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik beraberinde Belediye Başkanı Tancan Barçın, Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Taş ve Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur ile birlikte önce görev başında olan kamu personeliyle bayramlaştı, sonrasında ise trafik denetim ekipleriyle birlikte sürücülerin bayramını kutladı. Şeker ve kolonya ikram edilirken sürücüler emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymalarını konusunda uyardı bulunuldu. Kaymakam Koray Çelik, Şehit Astsubay Mehmet Üste ile Şehit Er İsmail Okur'un ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve hediyelerini takdim etti. Kaymakam Çelik, devletin tüm olanaklarının şehit ailelerinin hizmetinde olduğunu belirterek ziyaretlerini sonlandırdı. - BALIKESİR

Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
Manyas Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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