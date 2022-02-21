Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu - Haberler

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Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulunduANTALYA Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 5 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

ANTALYA (İHA) - Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

ANTALYA Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü'nde 5 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Manyas Gölü'nde 16 Ocak Pazar günü kaybolan 61 yaşındaki Osman Ali Arı'nın cansız bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, Gölyaka Köyü bölgesinde kıyıdan 50 metre uzaklıkta bulundu.

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

Son dakika haber | Manyas Gölü'nde 38 gün önce kaybolan adamın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Arama Kurtarma, Manyas Gölü, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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