Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine gitmişti. Fakat Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan onlarca kişi, şarkıcıya tepki gösterdi. Peki, Manuş Baba kimdir? Manuş Baba gerçek adı ne? Manuş Baba kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Manuş Baba hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Manuş Baba kimdir? Manuş Baba gerçek adı ne? soruları gündem konusu oldu. Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Peki, Manuş Baba kimdir? Manuş Baba gerçek adı ne? Manuş Baba kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Manuş Baba hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde...

MANUŞ BABA KİMDİR?

Manuş Baba, 1 Aralık 1986, Tarsus, Mersin doğumlu Türk müzisyen ve sanatçıdır.

Aslen Diyarbakırlı bir ailede doğdu. İlkokul dörde kadar Tarsus Turgut İçgören ilköğretim okulunda okudu. Babasının 1996 baharı mevsimlik işçi olarak Antalya'da çalıştığı zamanlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşti. Antalya'daki ilk ve ortaokul eğitimini Barbaros İlköğretim okulu'nda, lise eğitimini 2005'te Gazi Lisesi'nde tamamladı.

Lise yıllarında babasının kendisine aldığı gitarla müziğe ilk adımını attı. Bir süre gitar, şan ve müzik eğitimi için aldığı derslerden sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandı. Bu eğitimi sırasında Güneşe Yolculuk grubu'nun vokalisti olarak Antalya'nın çeşitli mekanlarında sahne aldı. 2015 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Klasik Gitar Ana Sanat Dalı bölümünde eğitimini devam ettirirken, müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı.

Sahne adı olan Manuş Baba'yı, çocukluğunda anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle, Baba'yı da bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan ilk kelime olarak seçmiştir.

Pop, rock ve deneysel olarak nitelediği kendi beste ve yorum kayıtlarını kişisel web sayfalarında, sosyal ağlarda ve konserlerinde paylaşmasıyla adını duyurdu. 2016'da çıkardığı üç tekli'nin ardından ilk stüdyo albümü Dönersen Islık Çal'ı Temmuz 2017'de çıkardı.

MANUŞ BABA GERÇEK ADI NE?

Manuş Baba'nın gerçek adı Mustafa Özkan'dır. Manuş Baba sahne adıdır.

MANUŞ BABA KONSER OLAYI NE?

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu.

Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Manuş Baba'nın soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" dediler.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.

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