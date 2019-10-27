Mantar konservesinden zehirlenen kadın öldü, eşi yoğun bakımda

27.10.2019 14:24

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yedikleri mantar konservesinden zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İlçeye bağlı Çiçek köyünde yaşayan Makbule ve Hüseyin Özkan çifti, mantar konservesi yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavilerine başlanan çift, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Makbule Özkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşi Hüseyin Özkan'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA