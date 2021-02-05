Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha! YKS'ye girecek gençlerin sınav ücretlerini karşılanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelerin YKS'ye girecek gençlerin sınav ücretlerini karşılayacağını açıkladı. 2021 YKS'de başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

"SİZ SADECE HAYAL EDİN, ÇALIŞIN VE BAŞARIN"

Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021 YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız."

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek.