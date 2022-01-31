Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu.

"LÜTFEN YOLLARI KONTROL ETMEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.