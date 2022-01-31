Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek - Haberler
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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da başlayan karla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu.

"LÜTFEN YOLLARI KONTROL ETMEDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek

METEOROLOJİ DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Servet Uzun
Servet Uzun
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Mansur Yavaş, Ankara, CHP, Güncel, Haber

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