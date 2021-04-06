Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti
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Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle Başkan Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini ve belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini, belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının yeniden başlatıldığını açıkladı.

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Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Kovid-19 pozitif vakalarının kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti
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