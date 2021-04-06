Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle Başkan Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini ve belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini, belediyeye ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının yeniden başlatıldığını açıkladı.
ZİYARETÇİ KISITLAMASI YENİDEN BAŞLATILDI
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde Kovid-19 pozitif vakalarının kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."