Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu büyük merak uyandırdı
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Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu büyük merak uyandırdı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yavaş'ın paylaşımı üzerine "Cumhurbaşkanlığı adaylığı", "Dijital belediyecilik", "Süper Bilgisayar" gibi yorumlar yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kişisel Twitter hesabında paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu merak uyandırdı.

Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı üzerine "Cumhurbaşkanlığı adaylığı", "Dijital belediyecilik", "Süper Bilgisayar" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı
Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı
Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı
Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı
Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu büyük merak uyandırdı

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Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu büyük merak uyandırdı - Haberler
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