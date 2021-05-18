Mansur Yavaş'ın paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu büyük merak uyandırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Yavaş'ın paylaşımı üzerine "Cumhurbaşkanlığı adaylığı", "Dijital belediyecilik", "Süper Bilgisayar" gibi yorumlar yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kişisel Twitter hesabında paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik 'BLD 4.0' videosu merak uyandırdı.
BİR ANDA GÜNDEM OLDU
Yavaş'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı üzerine "Cumhurbaşkanlığı adaylığı", "Dijital belediyecilik", "Süper Bilgisayar" gibi yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları;