Mansur Yavaş'a canlı yayında anketler soruldu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mansur Yavaş'a canlı yayında anketler soruldu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı anketlerinde isminin üst sıralarda çıkması soruldu. Yavaş, "Millet İttifakı'nın bu konuda ortak bir tavrı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesinin dışına çıkmam mümkün değil. Günü geldiğinde, anketler önümüze getirilir aday sen ol denirse bunlar düşünülür" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara'nın yerel gündeminin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Altaylı'nın "Anketlerde isminiz üst sıralarda çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz. Günü geldiğinde aday ol derlerse bunu konuşuruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN İSMİ ÖNEMLİ OLMAYABİLİR"

Millet İttifakı'nın üzerinde çalıştığı sistem sonucunda Cumhurbaşkanı adayının isminin bir öneminin kalmayacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:

Şimdi burada sayın Genel Başkanımız sayın Akşener ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının mutabık kaldığı konu var. Öncelikle sistem tanımlanıyor. Başkanlık sisteminin verim vermediği görülüyor. Bir model koyalım ortaya, o sistem üzerinden gidelim. Eğer bu gerçekleşirse Cumhurbaşkanı'nın ismi kalmayacaktır. Bunlar takvime konulur. Şu tarihte şunlar yapılacak diye. Ben Cumhurbaşkanı'nın isminin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz.

"SEÇİMLER GELDİĞİNDE DÜŞÜNÜRÜZ"

Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor. Ben yarın kendimi kalkıp da kibrime yenilerek ben Ankara'da aday olmayayım moduna girdiğim zaman motivasyonum ortadan kalkar. Genel başkanlar günü geldiği zaman karar vereceğiz diyorlar. İmamoğlu ve Yavaş hangisi güçlü her gün tartışılıyor. Seçim gündemde değil şu anda.

Eğer o dönem böyle bir şey söz konusu olursa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldiğimiz zaman bunu düşünmemiz lazım. Şu anda bir sığınmacı durumu var, Türkiye'nin sıkıntıları var. Bunların çözülmesi gerekiyor.

Mansur Yavaş'a canlı yayında anketler soruldu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Merve Boluğur Fahriye Evcen
Spor Marcao Mesut Özil Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mansur Yavaş'a canlı yayında anketler soruldu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 23:09:13. #1.16#

title