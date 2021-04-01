Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu son ankette geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu. Yavaş, "Anket böyle diyor hemen aday mı olmam gerekiyor veya halk beğeniyor diye ortaya mı çıkmam gerekiyor? Zaten böyle bir gündem yok. Böyle bir hedefimiz gerçekten yok" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" dedikten sonra Yavaş, "Aday gösterilmek insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay. Bu kadar. Onun haricinde böyle bir hedefimiz gerçekten yok" yanıtını verdi. Bunun üzerine Altaylı, "Nasıl olmaz. Bugün gördüğüm bir ankette ilk iki sıraya çıkmışsınız. Tayyip Bey'i de geçmişsiniz, İmamoğlu'nu da geçmişsiniz. İlk sıraya çıkmışsınız" ifadelerini kullandı.

"ZATEN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Altaylı'nın ısrarlı soruları üzerine Yavaş, "Anket böyle diyor hemen aday mı olmam gerekiyor veya halk beğeniyor diye ortaya mı çıkmam gerekiyor? Zaten böyle bir gündem yok" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

İlgili Haberler

Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında?
Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında?
2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü nedir? Mansur Yavaş'a nasıl oy veriliyor?
2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü nedir? Mansur Yavaş'a nasıl oy veriliyor?
Servet Uzun
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Sezen Aksu Hande Erçel
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 23:54:31. #1.15#
title