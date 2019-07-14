Manken Deniz Akkaya, kızıyla bikinili fotoğraflarını eleştiren Cengiz Semercioğlu'na ateş püskürdü

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, önceki günkü yazısından ünlü manken Deniz Akkaya'nın, kızıyla bikinili objektiflerin karşısına geçmesini eleştirdi. Akkaya ise kendisini eleştiren Semercioğlu'na sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"O YAŞTAKİ ÇOCUĞUN İŞİ BİKİNİ MODELLİĞİ OLAMAZ"

Semercioğlu, "Bu kadarı yeter Deniz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına... Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30'unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek."

"EL ALTINDAN RÜŞVET ALDIN"

Semercioğlu'nun yazısına, Deniz Akkaya'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya şunları sözleri: "Çok yanlış taşa çarptın. Hele evladımı bahane ederek. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin.

"AHLAK DERSİ VERECEKSEN ÖNCE TEMİZ OLACAKSIN"

İnsanlara ebeveynlik taslamak, saman altından ahlak dersi vermek istiyor isen önce oralarda tertemiz olacaksın! Terbiyesiz kelimesi sana aslen o kadar yakışır bu durumda."

"ŞUUR YOKSUNU"

Akkaya, Semercioğlu'nun "İçinde hiçbir iftira, hakaret olmayan, kırıp dökmemeye özen gösteren bir eleştiri yazısı yazıyorum" sözlerine de şöyle cevap verdi: "Şuur yoksunu! Bu ülkede tek başına aslanlar gibi mis gibi bir evlat yetiştiren bir anneye annelikten vurup kalp kırmıyorum, kırp dökmüyorum yazıyorsun! Şuur yoksunu! Senin için kalp hangi değerler ayaklar altına alınınca kırılır?

"HAD BİL, EDEPLİ OL"

Bitti o 90'lar kafası Cengiz efendi! Salla kalemi sonra karşındaki kendini açıklayacak mecra bulabilmek için türlü rica minnet dönemi bitti! Herkesin artık dijital dünyada kendi gazetesi var! Had bil, edepli ol öyle kalem salla!" Semercioğlu hakkında peş peş videolar paylaşan Akkaya, "Cehennemin dibine kadar yolun var" dedi.