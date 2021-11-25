Manken Cansu Ateş kimdir?

Esenler Otogarı'nda polis tarafından durdurulan manken ve oyuncu Cansu Ateş'in üzerinde kemerine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Gözaltında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden manken, "Erkek arkadaşım hayatını kaybedince madde kullanmaya başladım" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu maddeyi Etiler'de bir arkadaşından satın aldığını itiraf eden model, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden de zor günler geçirdiği için madde kullandığını söyledi. 2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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