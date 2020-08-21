Manken Alexandra Ceylan'a ünlülerden geçmiş olsun dilekleri yağdı Geçtiğimiz günlerde yavru bir köpeği arabanın altından kurtarmaya çalışırken ayağını kıran EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan'a sanat ve spor dünyasından geçmiş olsun dilekleri yağdı.

Geçtiğimiz günlerde yavru bir köpeği arabanın altından kurtarmaya çalışırken ayağını kıran EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan'a sanat ve spor dünyasından geçmiş olsun dilekleri yağdı.

Yavru köpeği otomobilin altından kurtarırken ayağını kıran manken Alexandra Ceylan'a birçok kesimden geçmiş olsun mesajları geldi. Geçmiş olsun dileyenler arasında efsane futbolcu Darko Lazovic ve eşi Jovana Lazovic, Bayern München'in başarılı oyuncusu Boateng, Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, olimpiyat boksörlerinden Avrupa şampiyonları, Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen yer aldı. Ünlü isimler Ceylan'ın bu hareketinin takdire şayan olduğunu belirttiler.

Alexandra Ceylan'ın ameliyatını Galatasaraylı oyuncu Fernando Muslera'yı da ameliyat eden ünlü cerrah Prof. Dr. Erdem Ertürer gerçekleştirdi. Şu an durumu iyi olan Ceylan'ı bizzat ziyaret eden ünlü modacı Raşit Bazıbağlı, ayağındaki alçıyı imzalayarak bu alçının daha sonra satılarak gelirinin ihtiyaç sahiplerine hediye edilmesi dileğinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA