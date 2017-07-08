Manisaspor'da Karafırtınalar İmzaladı

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Manisaspor, yeniden anlaştığı teknik direktör Sait Karafırtınalar'la sözleşme imzaladı.



Sait Karafırtınalar, Tarık Almış Tesisleri'nde Başkan Abdullah Mergen ve 2'nci Başkanı Hakkı Övünç'le bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Mergen, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Hocamız Sait Karafırtınalar, Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri. Hocamızla ciddi hedefler koyarak 2017-18 sezonu için anlaşmaya vardık" dedi. Başkan Mergen, "Karafırtınalar'ın geçen sezonki başarısı, performansı, isteği ve arzusu yeni sezon için de bizi heyecanlandırıyor. Takımdaki önderliğiyle, yeni transferlerimizle hedeflerimiz doğrultusunda başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.



Sait Karafırtınalar ise Manisaspor gibi Türk futbolunun en önemli camialarından birinin mensubu olmanın gururunu yaşadığını belirtti "İki taraf için de hayırlı olsun. Geçen sezon gösterdiğimiz başarıyı yeni sezonda artıracağız" diye konuştu.



2 FUTBOLCU KALDI



Manisaspor'da 2015-16 sezonunda Spor Toto 2'nci Lig'de şampiyon olan kadrodan yalnız Metin Yüksel ve Ümit Yasin kaldı. Futbolcularının bir kısmını gönderip bir kısmıyla da mali sıkıntılar nedeniyle vedalaşmak zorunda kalan Manisaspor, o kadrodan Savaş, Berk, Mertan, Hakan Turan, Ozan ve Erman gibi isimlerle yollarını ayırdı. Transfer harekatını da sürdüren siyah beyazlı ekibin 1 kaleci, 2 orta saha ve 2 forvet alacağı açıklandı.



- Manisa