Manisalı öğrenciler robotik kodlama projelerini yurtdışında anlatıyor

20.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:18

Manisa'nın Salihli ilçesinde kırsal bölgede taşımalı eğitim gören ortaokul öğrencileri Erasmus+ Okul Eğitimi Programı çerçevesinde hazırladıkları robotik kodlama içerikli projelerini yurt dışında sergiliyor.

Manisa'ya 84 km uzaklıkta yer alan Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulunun öğrencileri Avrupa Birliği Komisyonu projesi olan program çerçevesinde gönderdikleri 4 projenin hakem heyeti tarafından onaylanmasının sevincini yaşıyor.

"Akran zorbalığına karşı robotik eğitim" ve "Çevre dostu robotlar" gibi başlıklar altında projeler hazırlayan gençler hem projelerini yurt dışında sergileme imkanı buluyor hem de diğer ülkelerden arkadaşların projelerini görme fırsatı buluyor.

Program kapsamında ilk olarak Portekiz'e giden öğrenciler daha sonra Polonya, Estonya, Letonya, İspanya, İtalya, Romanya, Macaristan, Litvanya ve Slovenya'yı görecek.

Okul Müdürü Yakup Ateş, Portekiz'deki "Çevre dostu robotlar' projesine Türkiye'den 3 öğretmen ve 4 öğrencinin yanı sıra Estonya, Polonya, Letonya, Portekiz ve Yunanistan'dan öğretmen ve öğrencilerin katılım gösterdiğini söyledi.

Ateş, proje kapsamında kültürler arası iletişimin arttığını belirterek, şunları söyledi:

"Proje kapsamında yabancı dil öğrenimi, çevre konusunda bilinçlendirme, işbirliği içinde ürün geliştirme, robotik konusunda çalışmalar yapıldı. Portekiz'in tarihi ve kültürel yerlerini tanıma imkanı bulduk. Çocuklarım, köy çocukları. Bazıları İzmir'i bile görebilmiş değil. İzmir'i göremeyen köy çocuklarına Avrupa'yı göstereceğiz. Kültürleri tanıyacaklar. Proje ekibinde 6 öğretmenle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alacak. Yurt dışına gidecekleri için öğrencilerimiz çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız."

Öğrencilerden Nehir Kökkaya ise okullarının 4 proje ile Erasmus programına katıldığını ifade ederek, "6 ülke Portekiz'de buluşup konuyla ilgili tartışmalar yaptık. Türkiye ve bizim okulumuz açısından çok gurur verici bir şey. Kendimi çok değerli hissettim." diye konuştu.

Öğrenci Bedirhan Özsoy projeleri lego kullanarak yaptıklarını ve araçlarının verdikleri kodlarla hareket ettiğini belirterek, "Örneğin bir kaza olmaması için sensörümüz var, belli mesafeye geldiğinde araba durduğunda ses çıkartıyor ya da geriye çekiliyor ve kaza gerçekleşmiyor. Robotik legoların nasıl işlendiğini öğrenmeye, bakış açımızın gelişmesi ve projelerimizi anlatmaya gidiyoruz." dedi.

Kaynak: AA