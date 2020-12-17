Manisalı çift, riskli gebelik sonrası sağlıkla kucaklarına aldıkları bebeklerine, doktorlarının adını verdi
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Manisalı çift, riskli gebelik sonrası sağlıkla kucaklarına aldıkları bebeklerine, doktorlarının adını verdi

17.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:23
Manisalı çift, riskli gebelik sonrası sağlıkla kucaklarına aldıkları bebeklerine, doktorlarının adını verdi

Manisa'da yaşayan Kübra-Mustafa Yolcu çifti, zorlu gebelik sürecinin ardından doğan çocuklarına Manisa Şehir Hastanesinde görevli Doç. Dr. Murat Akbaş'ın ismini verdi.

Manisa'da yaşayan Kübra-Mustafa Yolcu çifti, zorlu gebelik sürecinin ardından doğan çocuklarına Manisa Şehir Hastanesinde görevli Doç. Dr. Murat Akbaş'ın ismini verdi.

Doç. Dr. Murat Akbaş, 20. haftasında Kübra Yolcu'ya "vasa previa" teşhisi kondu. Nadir görülen durum karşısında bebek doktorun iyi takibi sonucu, 36. haftada sezaryenle dünyaya geldi.

Yolcu çifti, bebeklerine doktorlarının adını verdi.

Anne Kübra Yolcu, doktorları ile aralarında gönül bağı oluştuğunu anlatarak, "Sezaryen günü olarak anlaştığımız gün kanamam gerçekleşti. Bu da çok riskliydi bebek için. Murat hocam ve ekibi duruma müdahale ettiler. Hastanede olmamız bizim için bir avantajdı. Eğer evde olsaydık çok daha farklı bir durumla karşılaşabilirdik. Bu yüzden Murat hocaya gönülden teşekkür ediyoruz ve bebeğimize Murat hocanın adını verdik. Normalde bebeğimizin adını Mert Karan diye planlamıştık, aramızda bir gönül bağından ötürü Murat Karan koyduk." diye konuştu.

Baba Mustafa Yolcu ise stresli bir dönem yaşadıklarını ancak Manisa Şehir Hastanesi ekibi ve Doç.Dr. Murat Akbaş'ın desteğiyle bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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