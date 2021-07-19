Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap'ın babası Kamil Özkasap 81 yaşında hayatını kaybetti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap'ın babası Kamil Özkasap 81 yaşında hayatını kaybetti. Kamil Özkasap'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık bir haftadır yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören Kamil Özkasap bugün hayatını kaybetti. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ın babası olan Kamil Özkasap Hatuniye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kamil Özkasap'ın cenazesine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, oda başkanları, STK temsilcileri, akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin tek çocuğu olan Sadık Özkasap'ın taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.

Merhum Kamil Özkasap'ın cenazesi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - MANİSA

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Mehmet Topal Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 17:56:07. #1.14#

title