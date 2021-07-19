Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'ın acı günü

Manisa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap'ın babası Kamil Özkasap 81 yaşında hayatını kaybetti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Üyesi Sadık Özkasap'ın babası Kamil Özkasap 81 yaşında hayatını kaybetti. Kamil Özkasap'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık bir haftadır yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören Kamil Özkasap bugün hayatını kaybetti. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ın babası olan Kamil Özkasap Hatuniye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kamil Özkasap'ın cenazesine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, oda başkanları, STK temsilcileri, akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin tek çocuğu olan Sadık Özkasap'ın taziyeleri kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.

Merhum Kamil Özkasap'ın cenazesi Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı