Manisa Sopayı Gören Çarşaflı Soyguncular Çareyi Kaçmakta Buldu

Sopayı gören çarşaflı soyguncular çareyi kaçmakta buldu

SOYGUNA TEŞEBBÜS ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, bir kuyumcuyu soymaya kalkıştı, ancak işletme sahibinin sopayla karşılık vermesi üzerine neye uğradıklarını şaşırıp kaçtı. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü, Şehzadeler ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanda meydana geldi. Yalnızca göz kısımlarının gözüktüğü siyah çarşafa bürünmüş kadın kılığındaki iki kişi, kuyumcu dükkanına girdi. Yüzükleri inceleyen zanlılar, şüpheli hareketler sergiledi. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; zanlılardan biri yüzüklere bakarken belindeki tabancayı, diğeri ise av tüfeğini çıkardı. İki kişi daha sonra silahlarla işyeri sahibi, evli ve 8 çocuk babası 60 yaşındaki Alaattin Yavuz'a vurdu. Bu sırada dükkanda savunma amaçlı tutulan sopayı eline geçiren Alaattin Yavuz, karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular, kaçtı. Bu sırada zanlıların yüzünü de gören Yavuz, durumu polise bildirdi. Polis, zanlıların kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

SOPAYI ALDIM VE VURDUM, SONRA KAÇTILAR

Başından geçen olayı anlatan kuyumcu Alaattin Yavuz, Çarşaflı iki kişi önce kapının önüne geldi. Tezgaha bakıyorlardı. Kapıya doğru giderek seslendim. 'Buyurun bacım' dedim. Sonra yüzüklerin içinde bulunduğu kutuyu çıkarttım, tezgaha koydum. Ama baktım ki onlar bir o yana bir bu yana dükkanın içerisinde gidiyor geliyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzüğü işaret etti ve fiyatını el işaretiyle sordu. Ben de 300 lira olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım birisi tabancayı çıkardı ve kabzasıyla kulağıma vurdu. Ondan sonra diğeri de av tüfeğini çıkardı ve o da vurmaya çalıştı. Ben de yerdeki sopayı aldım ve vurdum, ondan sonra kaçtılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunlar yakalansın. Yüzleri açılsın ve bunları herkes görsün dedi.

Kaynak: DHA