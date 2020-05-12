Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip
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Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip

Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip Manisa Şehir Hastanesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla hazırladığı kliple özellikle korona salgını sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren hemşirelerin mesajlarını vatandaşlara iletti.

Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip
12.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:45

Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla hazırladığı kliple özellikle korona salgını sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren hemşirelerin mesajlarını vatandaşlara iletti.

Manisa Şehir Hastanesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla klip hazırladı. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan hemşireler, hazırlanan klipte kamera karşısına geçti, vatandaşlara mesajlarını iletti. Manisa Şehir Hastanesi tarafından sosyal medyada da paylaşılan klipte sağlık çalışanlarının yaşanan sürecin tüm zorluklarına rağmen güler yüzlü ve morallerinin yüksek olması dikkat çekti. Hemşireler gününü kutlayan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Hemşirelerimizin, yaptığı fedakarlığın paha biçilemez olduğu bu dönemde; göstermiş oldukları mücadelenin farkındayız ve yanındayız. Bizler sağlığa uzanan bu yolda beraber yürüyen çalışma arkadaşlarıyız. Hiçbir koşulda hastalarını ihmal etmeyen özverili, fedakar ve kahramanca çalışan tüm hemşirelerimizin 'Hemşireler Günü' kutlu olsun" dedi.

Hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Manisa Şehir Hastanesinden hemşireler gününde anlamlı klip

Kaynak: İHA

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