Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Ali Koyuncu, Manisa, Güncel

Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladıTrafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Koyuncu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli...

08.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:13
Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladı


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Koyuncu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi İngolstadt Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek vererek, günlerini kutladı. Polis ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara trafik kuralları ve güvenliği konularında da uyarılarda bulundu. Kadınlar, kendilerine çiçek takdim eden polislere teşekkür etti.


Sarıgöl'de sürücülere karanfil verildi


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri de kentin çeşitli caddelerinde kadın sürücülere karanfil takdim etti. Kadın sürücüler, polis ekiplerine nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:54:47. #1.14#