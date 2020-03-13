MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı
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Motosiklet, Kula, Güncel

MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi.

13.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:50
MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gürkan Değirmenci idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan sürücü Şerif Süleyman Ağırbaş (33) eşi Nazire Nazlı (24) ve çocukları Huriye Nisa (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) karayoluna savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirirdiği belirlenirken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan çiftin 2 çocuğu ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yara almadan kurtulan otomobil şoförü Ahmet Gürkan Değirmenci, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

Kaynak: DHA

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MANİSA Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı

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