Manisa Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

MANİSA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Manisa merkezli İzmir, Ankara, Mardin, Rize, Kayseri, Kütahya, Karabük ve Osmaniye'de, geçen Pazartesi günü operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 11'i muvazzaf, 2'si görevden ayrılan ve 3'ü ihraç edilen 15 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., M.M., M.Y. ve M.S. tutuklandı. G.Y. savcılık tarafından, S.O., A.P., A.Ş., F.T., İ.Ö.D., İ.C., V.T., Ş.C.Ş., M.F.Y. ve F.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Manisa