Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

MANİSA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında olduğu belirtilen ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah polis operasyon düzenledi. Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen baskınlarda A.D., B.Y., R.B., Ö.Ç., İ.C., Ö.S., B.S., H.Z. ve M.M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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