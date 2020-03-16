MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
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Hakan Coşkun, Manisa, Güncel

MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Caner Güney (31), cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) tabancayla vurarak öldürdü.

16.03.2020 02:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 02:05
MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Caner Güney (31), cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) tabancayla vurarak öldürdü. Güney'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Spil Mahallesi'ndeki boş tarlada meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce aynı yerde öldürülen kardeşinin arkadaşı Hakan Coşkun'u konuşmak için tarlaya çağıran evli 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına 1'i de göğüs bölümüne isabet etti. Güney olay yerinden plakası alınamayan motosikletle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Coşkun'u Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırmak için yola çıktı. Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Güney'in yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlatırken, Coşkun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

Kaynak: DHA

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MANİSA Kardeşinin cinayetinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü

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