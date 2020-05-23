MANİSA Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti
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MANİSA Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat ettiKARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti.

23.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:50

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti. Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar, Manisa'da bu sabah toprağa verildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde oturan Semiha Dündar akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar, Manisa'da bu sabah toprağa verildi.

MANİSA Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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