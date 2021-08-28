Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığına atandı
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Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığına atandı

Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığına atandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 yıldır Manisa İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak görev yapan Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Bostancı, Tokat İl Jandarma Komutanlığına atandı - Haberler
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