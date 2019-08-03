Manisa Fk'nın golcü Sinan'a sürpriz doğum günü

Manisa Fk'nın golcü Sinan'a sürpriz doğum günü

Manisa FK'nın golcü futbolcusu Sinan Kurumuş'a , Afyonkarahisar kampında bu akşam yenilen akşam yemeği sonrasında sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

3.08.2019 08:30
Manisa Fk'nın golcü Sinan'a sürpriz doğum günü

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, kulüp CEO'su Levent Devrim,teknik direktör İlker Püren, genel müdür Alparslan Kaya, teknik heyet ve futbolcular, Sinan Kurumuş'un 25. yaşını kutlayarak tebrik ettiler.

Sinan Kurumuş'a doğum günü pastasından ilk dilimi takım kaptanlarından Serdar Deliktaş ikram etti.

Kaynak: Bültenler
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