Manisa Dia ve Boncuk'un Sevimli Halleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde koyun koyuna yatan kedi ve köpeğin sevimli halleri tebessüm ettirdi.

Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde Hasan Akcan'a ait 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı sevimli kedi, koyun koyuna yatıyor. İki sıkı dost görüntüsü veren Dia ve Boncuk'un sevimli halleri, görenlerin içini ısıtıyor.

Hayvanların sahibi Hasan Akcan, özellikle kedi ve köpeklerin arasında yaşanan dostluğun tüm insanlığa ders olması gerektiğini söyledi.