Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Haktan Oral (20) yönetimindeki 45 SA 8072 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan kara yolu Belenyaka mevkisinde takla atarak karşı yönden gelmekte olan Hasan İnal (34) idaresindeki 45 LL 215 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile 45 LL 215 plakalı otomobildeki Ayşe Nur (5), Fatma Betül (6) ve Rukiye İnal (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ahmet Haktan Oral'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA