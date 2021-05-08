Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
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Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Güncel

MANİSA merkez ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklanırken, 1'i de adlı kontrolle serbest kaldı.

MANİSA merkez ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklanırken, 1'i de adlı kontrolle serbest kaldı. 

Ahmetli ilçesi Gökkaya, Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde yapılan kaçak kazılarla ilgili soruşturma sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa merkez ve Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunüsemre ilçelerinde 5 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ev, 4 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapılırken, adreslerde Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sıkke, 4 dinamit lokumu, 2 kurusiki tabanca, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 4 CD, 2 kamera kaseti, 10 SİM kart, 1 akıllı saat, 3 USB bellek ve 9 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin de arandığı belirtildi. Aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu M.N., N.K., H.E., K.E., K.T., S.T. ve İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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