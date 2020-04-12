Manisa'daki maden kazasında ölen üç madenciden birinin cenazesi toprağa verildi Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir madende göçük altında kalarak hayatını kaybeden üç maden işçisinden Erdinç Karaveli (40), Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir madende göçük altında kalarak hayatını kaybeden üç maden işçisinden Erdinç Karaveli (40), Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde son yolculuğa uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Karaveli'nin cenazesi, Kozlu ilçesine bağlı Çardaş köyüne getirildi. Karaveli'nin cenazesi, öğle namazı öncesi birinci derece yakınlarının katıldığı ve "sosyal mesafe" kuralı dikkate alınarak kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olay Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında 10 Nisan'da meydana gelen göçükte 3 işçi ölmüş, 1 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ocağın işletmecisi İmbat Madencilik AŞ, yazılı açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ocağında yaklaşık 1 aydır üretim olmadığını, kazanın zorunlu bakım ve onarım çalışmaları esnasında meydana geldiğini bildirmişti. Kaynak: AA