Manisa'daki kaçak kazıda 3 bin yıllık tümülüsler dozerle tahrip edildi
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Manisa'daki kaçak kazıda 3 bin yıllık tümülüsler dozerle tahrip edildi

26.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:22
Manisa'daki kaçak kazıda 3 bin yıllık tümülüsler dozerle tahrip edildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kendirlik Mahallesi Bozavlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 3 bin yıllık tümülüslerin bulunduğu iki ayrı alanda paletli kepçeyle biri 8, diğeri 11 metre derinlikte kazı yapıldığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda inceleme yaptı.

Ekipler, tümülüslere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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