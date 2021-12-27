Manisa'da yaralı şahin tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, devriye görevi sırasında Irlamaz Mahallesi'nde yol kenarında yaralı halde bir şahin gördü.

Yaralı şahini muhafaza altına alan jandarma ekipleri, daha sonra tedavi için şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı şahin burada tedavi altına alındı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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