Manisa'da yaralı atmaca tedavi altına alındı
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Manisa'da yaralı atmaca tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da yaralı atmaca tedavi altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavi altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavi altına alındı.

Karaağaçlı Mahallesi'nde yaralı atmaca ihbarı üzerine, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri adrese gitti.

Yaralı atmacayı muhafaza altına alan HAYDİ ekipleri, hayvanı tedavisi için Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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