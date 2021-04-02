Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.B. (38), B.D. (28) ve H.Ç'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin Yiğitler Mahallesi'ndeki evlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 988 gram metamfetamin, 96 gram Bonzai, 38 gram esrar, uyuşturucu hap, sahte 5 bin lira, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 760 lira, 1 kuru sıkı tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. H.Ç. ve M.B. hakkında sahtecilik suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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