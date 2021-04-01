Manisa'da tabanca kabzasıyla darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı
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Manisa'da tabanca kabzasıyla darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da tabanca kabzasıyla darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tabanca kabzasıyla darbedilen genç, tedavi altına alındı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tabanca kabzasıyla darbedilen genç, tedavi altına alındı.

Yusuf E. (25), Atatürk Mahallesi'nde yolda karşılaştığı bir kişi tarafından tabanca kabzasıyla darbedildiğini öne sürerek polise ihbarda bulundu.

Başından yaralanan Yusuf E, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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