Manisa'da sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kent merkezinde kedi ve köpeklerin muhtelif beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan besleme noktalarına mama bırakmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada sokak hayvanlarının sağlık durumları da gözden geçirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının, sokak hayvanlarının beslenmelerine olumsuzluk oluşturmaması için önlemlerin arttırıldığı ve mama desteğinin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA