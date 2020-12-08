Manisa'da sis güzel görüntüler oluşturdu
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Manisa'da sis güzel görüntüler oluşturdu

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:43
Manisa'da sis güzel görüntüler oluşturdu

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis güzel görüntüler oluşturdu.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis güzel görüntüler oluşturdu.

Yoğun sis nedeniyle kent beyaza bürünürken, görüş mesafesi 25 metrenin altına düştü.

Bazı vatandaşlar, eteklerine sis çöken Spil Dağı'na çıkarak manzaranın fotoğrafını çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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