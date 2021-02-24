Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti
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Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

24.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:38

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla görsel şölen sundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla görsel şölen sundu.

Kent merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekti.

Gruplara bölünüp yeniden ahenkle bir araya gelerek, güzel görüntüler oluşturan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı.

Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti
Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti
Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti
Sığırcık kuşlarının gökyüzünde dansı ilgi çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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