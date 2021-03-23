Manisa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

23.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:38
Manisa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

İlçede şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Demir yönetimindeki 35 BVU 26 plakalı kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu-Saruhanlı geçişinde şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak devrildi.

Bariyerlere çarpan kamyonetin tekerleği koptu.

Sürücü Demir, hurdaya dönen kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Hafif yaralanan Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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