Manisa'da sahte polis kimliği ve basın kartı bulunan zanlı yakalandı
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Manisa'da sahte polis kimliği ve basın kartı bulunan zanlı yakalandı

21.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:35
Manisa'da sahte polis kimliği ve basın kartı bulunan zanlı yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında sahte polis kimliği ve aracında sahte basın kartı ile çeşitli krokiler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında sahte polis kimliği ve aracında sahte basın kartı ile çeşitli krokiler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Turgutlu kara yolundaki kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, Ş.E. (55) idaresindeki otomobili durdurdu.

Aracının ön camında "polis" ibaresinin de yer aldığı sahte basın kartı bulunan Ş.E, kendisini emekli polis olarak tanıttı. Ş.E'nin sorulara çelişkili cevaplar vermesi üzerine otomobilinde detaylı arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız tabanca ile "define haritası" olduğu iddia edilen 42 kroki ele geçirildi.

Sürücünün üst aramasında da "İstanbul Polis" yazılı sahte kimlik bulundu.

Şüpheli Ş.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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