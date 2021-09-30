Manisa'da sahte parayla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da sahte parayla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da sahte parayla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 45 AFJ 053 plakalı otomobil, 1. Anafartalar Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 4 bin 500 lira, otomobilin kaçış güzergahında ise poşetler içinde yola atılmış yaklaşık 30 bin lira sahte para ele geçirildi.

Araçta bulunan Fuat Ş. (27), Mehmet A. (30) ve Kadir A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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