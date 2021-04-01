Manisa'da sahte gayrimenkul ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Manisa'da sahte gayrimenkul ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Haluk Satır - Haberler | Güncel
Manisa'da sahte gayrimenkul ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Manisa'da, internette sahte kiralık ve satılık gayrimenkul ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüphelinden biri tutuklandı.

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Manisa'da, internette sahte kiralık ve satılık gayrimenkul ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüphelinden biri tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahte gayrimenkul ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen R.D. (39), S.T. (43) ve H.Ö'yü (42) operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda SIM kart ve cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların, internette yayınladıkları sahte ilanlar vasıtasıyla kapora adı altında yaklaşık 700 kişiden para aldığı öne sürüldü.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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