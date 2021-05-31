MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış ardından oluşan sel sularına kapılan 1 otomobil sürüklendi, 6 ev su altında kaldı, yollarda çökmeler meydana geldi.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde sağanak yağış ardından oluşan sel sularına kapılan 1 otomobil sürüklendi, 6 ev su altında kaldı, yollarda çökmeler meydana geldi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Manisa için sağanak yağış Saruhanlı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Yolların çöktüğü mahallede, 6 evi su basarken, 1 otomobil sel sularında sürüklendi. Bölgeye jandarma, MASKİ, itfaiye ve Saruhanlı Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Evlere giren yağmur suları tahliye edilirken, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Evi su basan vatandaşlardan Fatih Ergünen, "Yağmur bir anda başladı. Yağmur yağdığı zaman mahallemizdeki logarlardan geriye doğru su geldi. Sel ile birlikte gelen su kapımızı zorladı. Belki 10 defadır bu şekilde evimiz su altında kaldı. Artık buna çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Evi su basan bir başka vatandaşlardan Mustafa Karakoç ise, "Çok şiddetli bir şekilde yağmur yağdı. Kamyonla su dökmüşler gibi oldu. Çok tedirgin oldum. Her yağışta bizim buraları su basıyor. Hasarım var. Biz artık teselli değil, çözüm getiren icraatlar bekliyoruz" dedi.

Büyükbelen Mahalle Muhtarı Etem İşler ise "Mahallemizi bugün 3'üncü kez su basıyor. Tüm yetkililere resmi yazıyla dilekçemizi yazdık. Bugüne kadar mahallemizi su basmıyordu. Mahallemizin üstünde yer ormanlık alandaki 3 yerden akıyordu. Su yollarını tek yerde topladılar. Kanal taşıyamadığı için her yağışta mahallemizi su basıyor. Hava kapandı mı gece uyuyamıyorum, mahallemizi yine su basacak diye. Biran önce yetkililerden çözüm bekliyorum" diye konuştu.

MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
MANİSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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