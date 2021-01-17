Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
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Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

17.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:38
Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ş.U. ile yanındaki Y.S.S. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede uyuşturucu operasyonlarında son 15 günde 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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