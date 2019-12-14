Manisa'da otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Hasan Orun (29) idaresindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer'in (48) kullandığı 45 TN 336 plakalı traktör çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü İsmail Özer ile yanında bulunan oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.