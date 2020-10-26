Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

26.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:29
Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet A'nın kullandığı 35 N 3496 plakalı otomobille Kerim Öncel (25) yönetimindeki 45 ADK 771 plakalı motosiklet, Yeni Harmandalı yolu Kazım Karabekir Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile kardeşi Veli Öncel (23), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Öncel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsünün yoldaki çukurdan kaçmak için şeridine girdiğini gördüğünü öne sürerek, çarpışmamak için sol şeride geçtiğini ancak motosiklet de aynı şeride geçince kazanın meydana geldiğini söyledi.

Mehmet A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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