Manisa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Manisa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

13.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:52
Manisa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniharmandalı Mahallesi'nde, T.B. idaresindeki 45 S 0558 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 45 AFT 084 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın sonucunda kamyonet ve otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücü T.B. ile yanında bulunan M.G. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sulama kanalına devrilen otomobil ve kamyonet, vinçle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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