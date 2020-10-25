Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

25.10.2020 02:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 02:43
Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde motosikletiyle kağıt toplayan A.R'nin aracına 5304 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Sürücü kazanın ardından aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.R'yi Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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